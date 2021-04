Acido "sospetto" da Napoli alla Tunisia, sequestro dell'ADM

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Quasi 14.700 chilogrammi di fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico) sono stati intercettati e sequestrati dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (Adm) di Napoli 1 prima che venissero inviati in Tunisia.

Si tratta di materiale definito "dual use" che, pur essendo principalmente destinato a scopi civili, può anche essere utilizzato per la fabbricazione e lo sviluppo di diverse tipologie di armamenti.

L'acido, contenuto in dei fusti in plastica, è risultato sprovvista della prescritta licenza rilasciata dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (Uama).

Le analisi del Laboratorio Chimico di Milano hanno confermato la natura del prodotto e la sua composizione, ed evidenziato una concentrazione pari al 45,30%. Il legale rappresentante della società esportatrice con sede in Campania è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. (ANSA).