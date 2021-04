In gruppo al barbecue nel bosco, sanzionati ad Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 19 APR - Avevano allestito una grigliata nel bosco dopo una festa di compleanno in violazione delle normative anti covid e per questo dodici persone sono state sanzionate ad Ischia dai Carabinieri.

I militari del nucleo Radiomobile hanno sorpreso nella zona del bosco della Maddalena, nel comune di Casamicciola, il gruppo composto da 12 adulti e diversi figli minori che avevano attrezzato un piccolo barbecue in un'area pubblica della zona boschiva isolana, contravvenendo alle normative anti contagio in vigore: tutti gli adulti sono stati sanzionati, in pochi indossavano la mascherina e non erano state rispettate più basilari regole di buon senso. (ANSA).