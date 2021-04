Clandestini scoperti a bordo di un camion nel Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 19 APR - La destinazione da raggiungere non era la Campania. Hanno sicuramente viaggiato su mezzi di fortuna e probabilmente sono saliti a bordo del camion durante una sosta nel porto di Brindisi. Protagonisti della vicenda quattro giovani clandestini che sono stati trovati a bordo di un tir che trasportava divani. I quattro - due afgani e due iraniani tra i venti e i ventidue anni - sono stati scoperti da un imprenditore che stava scaricando la merce nel suo magazzino in località Pagliarone di Battipaglia, nel Salernitano.

L'uomo quando ha visto i giovani ha allertato subito i carabinieri che hanno provato a ricostruire il tragitto del mezzo, cercando di stabilire dove fossero saliti. E' probabile che si siano intrufolati nel camion nel porto di Brindisi, dove l'autista del mezzo aveva fatto una sosta notturna. Nei precedenti controlli, infatti, non era stata riscontrata alcuna anomalia.

Pare che i ragazzi siano arrivati in Italia da alcuni giorni, utilizzando qualche altro mezzo di fortuna, con molta probabilità via mare. La destinazione finale non doveva essere la Campania: si ipotizza che volessero arrivare nel Nord Italia o andare oltre i confini nazionali. I quattro ragazzi non non hanno problemi di salute. I carabinieri sono già in contatto con gli uffici dell'immigrazione e con la Prefettura per collocare i quattro in un centro di accoglienza del Salernitano. (ANSA).