Cinema: LA Italian, Edoardo Ponti 'Un dovere essere qui'

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - ''E' un dovere essere qui, per sostenere la riapertura anche delle sale italiane'' lo ha detto Edoardo Ponti, regista del film 'La vita davanti a sè' con Sophia Loren ricevendo il premio 'L.A. Italian Excellence Award' primo riconoscimento del 16.mo Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival" promosso con il Ministero della Cultura (Dg Cinema e Audiovisivi) e Intesa Sanpaolo che si è aperto ieri all' Hollywood Chinese Theatre con doppia formula, in presenza e on line. La classica maschera di Pulcinella firmata dall'artista Lello Esposito è stata consegnata al regista di un film che è tra i protagonisti ai prossimi Oscar (candidato per la canzone Io sì di Laura Pausini, composta con Diane Warren e Niccolò Agliardi). A premiarlo sono stati il presidente del festival 2021 il produttore Andrea Iervolino e dal chairman Nick Vallelonga, produttore e sceneggiatore italoamericano Oscar per GreenBook. ''Emozionante. Siamo il primo festival a tornare in presenza, nel segno del cinema italiano e dei suoi maestri, della nostra arte e creatività.

Questo premio allo splendido film di Edoardo Ponti è un messaggio di rinascita e speranza'' ha detto Iervolino.

'La vita davanti a sè' (Netflix) è stato proiettato nella celebre sala, con ingressi contingentati così come Pinocchio di Matteo Garrone (candidato agli Oscar per i costumi di Massimo Cantini Parrini ed il trucco e acconciature di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti), titoli all'interno di un cartellone di 163 opere italiane.

E' possibile seguire la kermesse organizzata dall'Istituto Capri nel mondo (in programma sino alla vigilia della notte degli Oscar, domenica 25 aprile) sulle piattaforme Eventive.org (per gli Usa) e Mymovies.it e grazie allo studio virtuale del produttore Pascal Vicedomini (collegato da Roma con Hollywood) anche sui social media Facebook, Instagram e YouTube della manifestazione. (ANSA).