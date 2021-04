Lazio: Farris 'Inzaghi da casa ha sofferto più di noi'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Non ci sono partite facili in Serie A. Il loro gol a fine primo tempo ci poteva mettere in difficoltà invece la squadra ha trovato subito la rete del 4-1 nella ripresa. Poi a livello mentale c'è il rischio che succeda questo. Ci prendiamo punti e spavento, ma la squadra è stata brava a portare a casa una vittoria": così Massimiliano Farris dopo la vittoria della Lazio sul Benevento per 5-3. Poi sull'assenza di Simone Inzaghi ha aggiunto: "Ci siamo sentiti brevemente. Lui da casa ha sofferto ancora di più. Tutta la settimana ci siamo sentiti per preparare la partita, ha girato i complimenti alla squadra". Infine sulla corsa Champions: "Ci sono due scontri diretti e bisogna provare a vincerli. Non dobbiamo pensare a quello che può succedere da qui a una settimana. Giovedì abbiamo una gara di assoluto valore contro il Napoli". (ANSA).