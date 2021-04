Vaccini: De Luca;Campania ultima per fornitura, è vergognoso

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - "La Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25 per cento della popolazione.

Siamo l'ultima in Italia per la fornitura: è una vergogna". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento sui social del venerdì. "Ed è scandaloso che nessuno ponga fine a questa vergogna", ha detto ancora parlando di "delinquenza politica".

"Noi abbiamo 200mila cittadini campani che vengono privati dei vaccini - ha aggiunto - ed è vergognoso che dinanzi a questa realtà dobbiamo solo sentire solo delle litanie e della banalità". (ANSA).