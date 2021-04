Rubano computer, due giovani arrestati a Lauria

(ANSA) - POTENZA, 16 APR - Scoperti a rubare un computer portatile in un centro commerciale di Lauria (Potenza), due giovani, uno di 27 anni e l'altro di 19, entrambi di origine georgiana e residenti in Campania, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri. Nell'automobile utilizzata dai due giovani, i militari dell'Arma hanno inoltre trovato altri due computer portatili, risultati essere stati rubati il giorno prima a Sapri (Salerno). (ANSA).