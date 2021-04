Rogo in casa nella notte, muore anziano nel Beneventano

(ANSA) - BENEVENTO, 16 APR - Un anziano è morto carbonizzato nella sua abitazione a Ponte, in provincia di Benevento, dove viveva accudito da una badante per le sue precarie condizioni di salute. La vittima è Antonio Pica, docente in pensione di 89 anni. Secondo una prima ricostruzione, Pica dormiva al piano terra vicino al camino dove, intorno alle 5 di questa mattina, sono divampate le fiamme che hanno provocato il rogo risultato fatale per l'anziano.

La badante, che dormiva al piano superiore dell'abitazione, si è invece salvata. A nulla sono valsi i soccorsi dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e dei militari che indagano sulle cause dell'incendio. (ANSA).