Mancano i numeri, tensione all'ospedale di Sant'Agnello

(ANSA) - SANT'AGNELLO, 16 APR - Tensioni e proteste ieri pomeriggio all'entrata dell'ospedale di Sant'Agnello. A tutti i cittadini era stato dato appuntamento per le ore 15 per visite e prenotazioni. Ma già dalle 14,30, prima dell'inizio dell'orario previsto di accesso, erano stati distribuiti dalla persona addetta dell'Asl tutti i 75 numeri di prenotazione. Agli altri pazienti arrivati in orario, anche in anticipo di mezz'ora sull'appuntamento, è stato rivolto l'invito a fissare un altro appuntamento e a tornare in un'altra data. Ne sono scaturite urla, proteste e momenti di tensione. La situazione è rientrata - poco dopo le 16 - grazie all'intervento di un dirigente. In molti gli hanno hanno rappresentato - e altrettanto faranno con una lettera scritta indirizzata al direttore generale dell'Asl NA3 Gennaro Sosto - il dubbio di una gestione poco trasparente dei numeri per entrare. (ANSA).