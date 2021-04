Covid: De Luca, serve rigore ma seguire linea buon senso

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - "Ancora oggi abbiamo 2000 positivi e 400/500 decessi. Dobbiamo avere rigore e attenzione per la situazione sociale ed economica". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo de Luca.

"Dobbiamo avere attenzione alle persone in carne ed ossa ma quando il rigore si stacca dal buon senso si chiama ottusità" ha detto ancora de Luca ricordando che, rispetto allo scorso anno, ci sono "settori economici che sono stremati". "Ora si entra in una nuova fase che richiede rigore e buon senso. Dobbiamo guardare sempre di più al rilancio dell'economia e del lavoro - ha concluso - e per me questa è una linea improntata al buon senso". (ANSA).