Covid: addetti turismo tornano in piazza l'1 maggio a Pompei

(ANSA) - SORRENTO, 16 APR - Scenderanno di nuovo in piazza il prossimo primo maggio, alle 10 i lavoratori della filiera del turismo della Costiera sorrentina, e questa volta, per farlo, hanno scelto un'altra località turistica, Pompei. A deciderlo le varie sigle dei sindacati dei lavoratori delusi dalle posizioni non risolutive per rendere Sorrento e le altre località turistiche Covid Free. "Senza vaccini, senza lavoro e senza ristori adeguati siamo tutti in forte affanno", fa sapere Rosario Fiorentino responsabile sindacale e annuncia "insieme ed uniti possiamo farcela". (ANSA).