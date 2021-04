Vaccini: Napoli; a inizio maggio apre nuovo hub Capodichino

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Aprirà nei primi giorni di maggio il nuovo hub vaccinale di Napoli all'aeroporto di Capodichino.

Il nuovo hub sarà in un hangar messo gratuitamente a disposizione da Atitech e avrà trenta box vaccinali. Il centro sarà condiviso dalle tre Asl partenopee, Asl Napoli1, Asl Napoli 2 e Asl Napoli 3, che hanno stretto una accordo per l'apertura del sito.

"L'hub vaccinale - spiega il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva - sarà a disposizione delle tre aziende che secondo il bisogno di convocazione volta per volta si divideranno i 30 box.

Domani scade la gara e inizieranno i lavori con tempi di esecuzione brevissimi , possiamo dire che entro il 1 maggio si avrà questo ulteriore hub". (ANSA).