Covid:alunna positiva, classe in quarantena e altre 2 in Dad

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 15 APR - Un'alunna positiva al Covid-19: una classe posta in quarantena fiduciaria e altre due costrette a seguire le lezioni con il metodo della didattica a distanza. È quanto disposto dall'Asl Napoli 3 Sud in merito ad un caso di contagio registrato in una classe di quinta elementare al secondo circolo didattico Giancarlo Siani di Torre Annunziata (Napoli).

È quanto si legge in una comunicazione inviata dalla dirigente scolastica Lucia Massimo ai genitori e docenti delle tre classi interessati, tutte quinte, al provvedimento, nella quale si spiega come la quarantena per i ragazzi e i docenti della sezione interessata dal caso di positività ''terminerà solo all'esito negativo del tampone effettuato non prima del quattordicesimo giorno'' e che il ricorso alla Dad proseguirà fino al prossimo 28 aprile.

Sempre la preside ha anche fatto sapere che ieri i locali interessati sono stati sottoposti ad una sanificazione straordinaria. (ANSA).