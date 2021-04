Appartamenti nel cuore di Napoli, sequestrata impresa del clan

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Stava realizzando un complesso immobiliare nel cuore di Napoli la società intestata a un prestanome ma riconducibile a due persone ritenute "espressione imprenditoriale del clan Polverino-Nuvoletta" sequestrata oggi dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla DDA nella zona di Montesanto.

In assenza di autorizzazione sismica e in difformità al progetto presentato, nel cantiere a cui sono stati apposti i sigilli erano in corso i lavori per la costruzione di 12 miniappartamenti, su due livelli, per una estensione complessiva di circa 800 metri quadrati: un progetto da circa 3 milioni di euro.

L'impresa, è emerso dalle indagini, tra il 2018 e il 2019 aveva avuto commesse per circa 400mila euro nella stessa zona.

Oltre alla società è stato sequestrato anche tutto il suo assetto patrimoniale, del valore di circa 100mila euro.

A Marano, in provincia di Napoli, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip di Napoli su richiesta della Procura Antimafia i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato le tre persone coinvolte: per due è stato disposto il carcere e per uno i domiciliari. Sono accusati di trasferimento fraudolento di beni aggravato dal metodo mafioso. (ANSA).