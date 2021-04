Falso invalido al 100% incassava pensione in Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 13 APR - Per cinque anni ha incassato la pensione di invalido totale, beffando le commissioni mediche che di volta in volta verificavano le sue condizioni di invalido al 100%.

Ad incastrarlo sono stati i militari della Guardia di Finanza, che hanno condotto le indagini aperte dalla Procura di Avellino.

L' uomo - del quale non è stato reso noto il nome , nè l' età e la residenza - era ufficialmente costretto alla sedia a rotelle ma le immagini degli investigatori lo hanno ripreso più volte a passeggio ed anche mentre saliva e scendeva, con le proprie gambe, da un furgone.

Il falso invalido ha percepito circa 55 mila euro dal 2015 al 2020, che ora dovrà restituire, dopo essere stato denunciato per truffa ai danni dello Stato. L' Inps, su comunicazione della Procura, ha intanto revocato il beneficio. (ANSA).