Vaccini: De Luca, campagna segue priorità over 80 e fragili

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - "La campagna di vaccinazione segue le priorità indicate per gli ultraottantenni e le categorie fragili". Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che fa riferimento al comunicato n.17 del Commissario Francesco Paolo Figliuolo.

De Luca precisa che "la categoria degli ultraottantenni in piattaforma sarà completata al 100% entro questa settimana, e per i non deambulanti entro le due settimane successive. Le Asl impegneranno task force specifiche per le categorie fragili".

(ANSA).