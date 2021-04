Napoli:cc sequestrano pistola e oltre 2 chilogrammi di droga

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Una pistola Beretta calibro 9x21 mm con matricola cancellata, completa di caricatore. è stata trovata all'interno di un vano contatori durante controlli dei carabinieri nel Rione Traiano a Napoli nel corso dei quali i militari hanno anche sequestratio 260 grammi di cocaina, 290 di marijuana e 1 chilo e 400 grammi di hashish. La droga era nascosta nei bidoni per l'immondizia e all'interno di alcuni tubi di plastica per fognature o edilizia. .

L'attività dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli, insieme con quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, rientra nell'ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale. I militari hanno controllato 76 persone e 43 veicoli.

Otto le persone multate per violazioni alla normativa anticontagio. 6 quelle segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. (ANSA).