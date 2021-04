Covid:Pozzuoli; ristorante aperto,sanzioni per 12 e chiusura

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Venti persone sono state sanzionate dai carabinieri a Pozzuoli (Napoli) nel corso di controlli anti-covid, tra cui 12 clienti di un ristorante. Il titolare stava consentendo la consumazione dei pasti nel locale in violazione delle norme contro la diffusione del contagio. Per il ristoratore è scattata anche la chiusura provvisoria dell'attività per 5 giorni.

L'attività dei militari rientra nei controlli straordinari disposti dal Comando provinciale di Napoli. A Pozzuoli, in particolare, i militari della locale compagnia hanno presidiato le strade principali; 77 le persone identificate, 28 delle quali pregiudicate, 35 i veicoli controllati (2 sono stati sequestrati). (ANSA).