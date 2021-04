Vaccini: Campania; in totale 1.056.220 somministrazioni

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose in Campania 771.170 cittadini. Di questi 285.050 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.056.220.

Questi i dati del bollettino delle vaccinazioni aggiornati alle ore 12 di oggi.

L'Unità di Crisi ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia dunque in relazione alle adesioni ricevute.

(ANSA).