Vaccini: Asl Avellino, rientra stop dopo fornitura regionale

(ANSA) - AVELLINO, 10 APR - Le vaccinazioni presso i 22 centri comprensoriali localizzati in altrettanti comuni irpini riprenderanno regolarmente a partire da lunedì prossimo. Rientra così l'allarme lanciato nella tarda serata di ieri dalla Asl di Avellino che aveva comunicato ai sindaci la sospensione a data da destinarsi della campagna vaccinale.

Nella nota della Asl non veniva spiegato che la decisione veniva assunta a causa dell'esaurimento delle scorte dei sieri.

La situazione si è sbloccata dopo che la Regione Campania ha comunicato alla Asl l'invio nella giornata di lunedì di una fornitura straordinaria di vaccini per non interrompere la campagna e, per mercoledì prossimo, l'arrivo di una fornitura di 11.700 dosi del Pfizer.

Le vaccinazioni saranno dunque sospese soltanto nella giornata di lunedì.

Intanto si registra la protesta dei volontari della "Misericordia" di Montefalcione impegnati ad accogliere ed assistere le persone che si recano presso il locale hub per vaccinarsi: da oggi si asterranno da questi compiti in quanto, nonostante le reiterate richieste, non sono ancora stati vaccinati e si limiteranno all'assistenza sanitaria fuori dal centro dove si effettuano le vaccinazioni. (ANSA).