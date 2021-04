Turismo: manifestazione ad Ischia,stanchi di essere ignorati

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - "Siamo stanchi di essere ignorati, vogliamo lavorare con dignità, diritti e sicurezza": è la richiesta espressa oggi dagli operatori e dipendenti del turismo in una manifestazione di protesta a Forio (Napoli), nell'isola di Ischia, tenutasi in contemporanea con Capri, Amalfi e Sorrento.

Al piazzale del Soccorso numerosi gli interventi che hanno sottolineato lo stato di profonda crisi del settore turistico indotta dalla pandemia e che ha colpito soprattutto i tantissimi lavoratori - sopratutto stagionali del comparto che nel 2020 hanno lavorato quasi tutti per non più di 90/100 giorni e non hanno potuto godere della Naspi o dei sussidi, facendo arrivare a 2.500 le famiglie bisognose dell'aiuto della Caritas isolana.

Il sindaco di Forio e presidente Ancim Del Deo ha annunciato: "chiesto come associazione delle isole minori al governo una decontribuzione senza limiti di età per l'assunzione dei lavoratori del turismo, agevolazioni ai cittadini per la TARI, per l'IMU per le seconde case, che i canoni delle concessioni demaniali restino ai comuni: è inutile elargire sostegni a pioggia trascurando i settori veramente in difficoltà. Chiediamo assistenza alle famiglie ed alle aziende per ripartire,non assistenzialismo".

Per Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno "I sussidi non danno dignità, dobbiamo pensare a ripartire e vogliamo farlo con le vaccinazioni ai lavoratori del turismo per cui attrezzeremo il terzo hub ad Ischia". Tante anche le testimonianze delle difficoltà delle molte categorie imprenditoriali del cluster turistico: degli albergatori, dei ristoratori, dei tour operator, dei commercianti tutti messi alle strette dal crollo degli arrivi degli ospiti, italiani e stranieri e per le quali mancano le certezze per la ripartenza: tutti concordano sulla necessità di rendere Ischia covid free come requisito fondamentale per far ripartire il turismo, unica attività produttiva isolana. (ANSA).