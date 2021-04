Clochard pestato dal branco, denunciati tre minorenni

(ANSA) - SALERNO, 10 APR - Sono stati traditi dalle immagini del sistema di videosorveglianza e dalle testimonianze dei presenti in zona, alcuni dei minorenni che, nel pomeriggio di giovedì, hanno aggredito con calci e pugni un cittadino nigeriano che chiedeva l'elemosina all'esterno di un supermercato di Eboli (Salerno). L'uomo, aggredito da un gruppo di una decina di ragazzi, come riferito da organi di stampa, ha riportato una prognosi di sette giorni per le ferite riportate.

Nonostante i ragazzi avessero i volti coperti con cappuccio e mascherine, i militari della Compagnia di Eboli agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, sono riusciti ad individuarne tre: si tratta di alcuni giovani ebolitani minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Per loro è scattata una denuncia per lesioni personali in concorso e sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Salerno. Sono in corso le indagini dei militari volte ad identificare anche gli altri componenti del branco a che ha aggredito il cittadino nigeriano. (ANSA).