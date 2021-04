Truffa 500 euro ad anziana di Matera, arrestato a Napoli

(ANSA) - MATERA, 09 APR - Con l'accusa di truffa aggravata, commessa nel febbraio 2020, in concorso con altre persone ancora non identificate, ai danni di un'anziana di 91 anni di Matera, un uomo di Napoli, di 48, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia.

Un complice del 48enne ha telefonato all'anziana, dicendole che il nipote aveva fatto un acquisto per cui avrebbe dovuto pagare 500 euro. Alla donna l'uomo arrestato oggi, che si era finto corriere, ha dato un pacco vuoto e in seguito i truffatori hanno cercato anche di farsi consegnare alcuni gioielli, ma a quel punto l'anziana si è insospettita e ha chiamato il figlio, che è riuscito a mettere in fuga l'uomo. (ANSA).