Controlli Carabinieri nel Vesuviano, 44 persone multate

(ANSA) - BOSCOREALE (NAPOLI), 9 APR - Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio nel Vesuviano. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli), supportati dai militari del nucleo cinofili di Sarno (Salerno), hanno eseguito infatti una specifica attività incentrata al ''Piano Napoli'' di Villa Regina a Boscoreale.

In particolare, è stata effettuata un'assidua vigilanza delle zone a maggior rischio e sono stati svolti una serie di controlli su luoghi e persone, anche con l'uso delle unità cinofile addestrate per la ricerca di armi ed esplosivi. Durante il servizio sono state controllate complessivamente 169 persone e 76 veicoli. Nell'ambito delle verifiche circa il rispetto del codice della strada, sono state elevate 28 contravvenzioni, con tre autovetture sequestrate e altrettante patenti ritirate.

Specifica attenzione è stata rivolta poi alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid: sedici le sanzioni comminate ad altrettanti soggetti trovati al di fuori del comune di residenza senza che avessero comprovati motivi di necessità, lavoro o salute, o per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.

