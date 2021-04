Carceri: tenta evasione ma resta incastrato in un tombino

(ANSA) - NAPOLI, 09 APR - Rocambolesco tentativo di evasione dal carcere napoletano di Poggioreale dove un detenuto campano, nel tentativo di fuggire, è restato incastrato in un tombino.

Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A rendere nota la notizia è stato Aldo Di Giacomo, segretario generale dell'Spp. Il detenuto si è introdotto in un tombino nell'aria passeggi del carcere. "Non vi è più limite alla fantasia dei detenuti - commenta il sindacalista - che cercano ogni modo di evadere, però questa volta il mal capitato tornerà in cella con un tentativo di evasione e con più di qualche escoriazione e dovrà ringraziare i vigili del fuoco che con non senza difficoltà sono riusciti ad estrarlo dal tombino".

"Nonostante le criticità quotidiane e le tensioni legate all'emergenza sanitaria - aggiunge segretario nazionale USPP Giuseppe del Sorbo - la polizia penitenziaria è riuscita a sventare il tentativo di evasione: un plauso del sindacato al personale di polizia penitenziaria di Napoli Poggioreale".

(ANSA).