Vico Equense, una mostra fotografica per il turismo

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Coniugare commercio, turismo e cultura, attraverso una narrazione fotografica in mostra negli esercizi commerciali del territorio. È questo l'obiettivo del progetto "Obiettivo Vico Equense… La bellezza svelata", pensato dalle associazioni AiParC, Aicast e Acove, con l'obiettivo di mostrare angoli e prospettive del territorio vicano ancora non noti ai turisti.

La mostra fotografica, fruibile dal 14 giugno al 4 luglio, sarà collocata all'interno di tutte le attività che avranno dato la loro adesione al progetto, e racconterà i luoghi più singolari, unici ed interessanti di Vico Equense "La visione della mostra diventa una passeggiata tra le strade della città catturando l'attenzione degli avventori e degli stessi cittadini spesso ignari di ciò che il territorio offre loro - spiegano Mariagiovanna Maglio, presidente AiParC e Margherita Aiello, presidente di Aicast e Acove -. Immaginiamo quindi foto di un territorio ri-scoperto in tutti quei luoghi non comuni che ci caratterizzano e possono sbalordire chi Vico Equense la conosce solo per i posti abitualmente messi in mostra inducendolo a tornare in questi luoghi per ascoltare i suoni, i colori, i profumi ed i sapori che hanno ispirato le foto".

Potranno partecipare all'iniziativa, inviando le fotografie entro il 15 maggio, i fotografi locali, professionisti ed amatoriali, che con la propria macchina fotografica scoprono e catturano luoghi, volti, dettagli del nostro territorio, soprattutto nei centri storici e tra i vicoli della città.

"Vista la conformazione e la vastità territoriale pensiamo di riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta turistica dal mare, alla collina, alla montagna rafforzando la concezione di territorio diffuso con l'integrazione del distanziamento fisico - dice Mena Caccioppoli, vice presidente di AiParC Vico Equense e presidente della commissione Turismo -. Il nostro Paese ha un patrimonio paesaggistico, culturale, umano e di tradizioni ricchissimo: valorizzarlo e disvelarlo agli amanti di ciò che è bello è l'obiettivo delle nostre associazioni, unite per costruire una nuova visione del turismo e della cultura in un luogo benedetto dalla storia, dall'arte e dalla scienza".

