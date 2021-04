Vaccini: in Campania somministrate un milione di dosi

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR -.In base ai dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 13.30, in Campania, è stata raggiunta la soglia del milione di somministrazioni di dosi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 725.991 cittadini. Di questi 274.367 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.000.358

