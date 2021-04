Giovane ferito nel Napoletano a colpi di pistola, è grave

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Un giovane di 27 anni, Gianluca Coppola, incensurato, è stato ferito in modo grave da due colpi di pistola. L'agguato nel pomeriggio a Casoria (Napoli), in via Europa: sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, in seguito ad una segnalazione al 112. La vittima, colpita al collo e al torace, è stata trasportata all'ospedale Cardarelli di Napoli dove si trova ricoverata, in condizioni critiche. Sul posto sono stati trovati cinque bossoli calibro 7.65. I carabinieri, che stanno sentendo familiari e amici di Coppola per ricostruirne gli ultimi spostamenti, per ora non escludono alcuna pista sulla matrice dell'agguato. Il giovane, residente a Casoria, non è in condizioni di parlare e quindi non si hanno ancora elementi precisi sulla dinamica del ferimento. (ANSA).