Serie A: Juventus-Napoli 2-1

Juventus batte Napoli 2-1 (1-0) nel recupero della 3/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, disputata sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino. I gol: nel primo tempo Cristiano Ronaldo al 13'; nel secondo tempo Dybala al 28' e Lorenzo Insigne su rigore al 45'. Partita vivace, occasioni da ambo le parti (alla fine gli angoli sono 6-2 per il Napoli) ma il risultato resta saldamente nelle mani dei bianconeri in cerca di riscatto dopo le ultime prestazioni. Per gli uomini di Gattuso una battuta d'arresto nella corsa alla Champions, quelli di Pirlo agguantano in solitaria il terzo posto in classifica.