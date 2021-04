14enne e 15enne "gambizzati" a Napoli durante presunta rapina

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - Gambizzati durante una presunta rapina: è quanto sostengono due giovani di appena 14 e 15 anni, che la scorsa notte si sono recati nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli con ferite d'arma da fuoco alle gambe. Ad avvertire i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono stati i medici. Le ferite sono state ritenute guaribili in 15 e 12 giorni.

Ai Carabinieri i due ragazzi hanno raccontato di essere stati vittime di un tentativo di rapina nella zona "Vergini" del rione Sanità. Sono in corso indagini dei militari per ricostruire l'accaduto. (ANSA).