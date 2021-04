Cosmi, Napoli non prendeva tre gol da tempo

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - ''Il Napoli non prendeva tre gol in casa da tempo, ma noi ne abbiamo presi quattro... Se il calcio si potesse scindere in fase difensiva e offensiva si potrebbe fare un calcolo. Il calcio è equilibrio. Paghiamo a caro prezzo gli errori in difesa''. Mentre Gattuso, condizionato dal silenzio stampa imposto dalla società continua a tacere, Serse Cosmi commenta con amarezza una sconfitta che con un po' più di attenzione il suo Crotone avrebbe potuto evitare. ''Non siamo particolarmente fortunati dice il tecnico dei calabresi . Ci sono stati nostri errori, mancanza di qualità, ma prendiamo dei gol incredibili. Ci mancava il gol di Di Lorenzo di sinistro, che non è un mancino puro''.

Cosmi commenta anche il fenomeno della costruzione del gioco dal basso. ''E' una situazione particolare, - spiega - che è cambiata non per merito degli allenatori ma perché ci sono nuove norme. Se la palla non doveva uscire dall'area di rigore, ora si può. Spesso tanti allenatori sono stati giudicati per questo, alcuni sono stati ingolositi. Io non la penso così. Non abbiamo proposto una costruzione dal basso, ma una distruzione dal basso''. ''Ci sono stati errori in uscita - aggiunge Cosmi - Messias ha giocato bene. Chi prenderei tra Messias e Simy se fossi una big? Messias per me può giocare in tutte le squadre del campionato. Simy ha segnato tanti gol, può giocare in tante squadre anche lui. Il gol di Messias? Attacca la porta con qualità - conclude - anche se c'è stato un errore di Maksimovic''. (ANSA).