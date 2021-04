Covid: Napoli; tutti negativi i tamponi del Napoli

(V. 'Covid: Napoli; tampone negativo...' delle 10.13) (ANSA) - NAPOLI, 02 APR - Piotr Zielinski e i tre nazionali italiani del Napoli sono risultati negativi al tampone molecolare effettuato stamattina. Gattuso avrà quindi la rosa a disposizione tranne gli infortunati per la partita di domani contro il Crotone. Per Zielinski, dopo la positività di un test rapido all'aeroporto di Capodichino ieri, è arrivata la negatività a due tamponi molecolari. Via libera dal covid anche per Insigne, Di Lorenzo e Meret, tornati dalla nazionale azzurra in cui c'era un focolaio covid19. (ANSA).