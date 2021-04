Sindaci, subito vaccini per operatori turistici Cilento

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - Subito la campagna di vaccinazione per gli operatori turistici del Cilento. E' quanto chiedono, in una lettera inviata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, i sindaci della Costiera Cilentana, da Castellabate a Sapri. Nella lettera, firmata dai srimk cittadini e dai presidenti di Confcommercio Campania e Confesercenti Provincia di Salerno, si comunica la "disponibilità ad effettuare mediante punti territoriali o aziendali di vaccinazione, la somministrazione delle dosi agli operatori turistici e al personale impegnato nelle relative strutture.".

"Sarà cura delle attività produttive, in collaborazione con le amministrazioni locali, - prosegue la lettera - provvedere all'allestimento dei punti vaccinazione già individuati, alla individuazione del personale sanitario e non da impiegare negli stessi e a sostenere i relativi costi. Alle strutture Regionali competerà la fornitura dei vaccini da inoculare.".

La richiesta di primi cittadini e operatori del settore cilentani è nata dopo che la Regione Campania aveva annunciato la volontà di mettere rapidamente in sicurezza il personale delle strutture turistiche presenti sul territorio regionale con l'obiettivo di una rapida ripresa delle attività economiche.

