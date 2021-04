Napoli: Battaglia a operatori sanitari, sguardo prima cura

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - ''Lo sguardo è la prima forma di cura, gli occhi arrivano sempre prima delle mani, sono la finestra del cuore. E nel sentirmi accolto qui oggi, ho provato a capire lo sguardo che voi medici, infermieri, personale sanitario avete nei confronti di tutti i nostri ammalati.

Permettetemi che io vi dica dal profondo del cuore, la gratitudine per la vostra presenza, per il vostro impegno, per la vostra cura''. Con queste parole l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha aperto l'omelia della messa in Coena Domini celebrata presso la cappella dell'ospedale Monaldi di Napoli. (ANSA).