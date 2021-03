Mostre: 'Gladiatori' già al MANN, arte pronta a ripartire

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - La Mostra, per ora, è virtuale. 'Ma il messaggio dei Gladiatori, che ci aspettano nelle immense sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è molto concreto: 'solo se restiamo uniti vinceremo' declama il video ufficiale.

Il direttore Paolo Giulierini ha voluto una inaugurazione 'vera' , seppur digitale, per una mostra che inizierà a raccontarsi giocoforza on line. Tra gli oltre 160 pezzi, più di 50 sono le più celebri armi romane del mondo, patrimonio del MANN, accompagnate da prestiti importanti. Alle sei sezioni nella sala della Meridiana si affianca il percorso off Gladiatorimania. ''La mostra - spiega Giulierini - ha l'ambizione di raccontare non solo il mito, ma anche la dimensione umana del gladiatore. Come i gladiatori, oggi ci sentiamo tutti un po' feriti e sofferenti.

Ma prendendo spunto dal loro coraggio e dalla loro tenacia, siamo pronti a rialzarci''. Presenti anche Alfonsina Russo, direttrice del Parco del Colosseo, partner della mostra, Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, il neo direttore di Pompei Gabriel Zuchtriegel.