Elicottero atterra in emergenza in Irpinia, salvo il pilota

(ANSA) - AVELLINO, 31 MAR - Tragedia sfiorata in provincia di Avellino, a Bisaccia, dove un elicottero è stato costretto ad un atterraggio di emergenza dopo aver perso quota.

A causa di una turbolenza - secondo quanto hanno ricostruito i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Bisaccia e Grottaminarda, che sono intervenuti in contrada Setoleto - l' elicottero, che perdeva anche carburante, ha rischiato di schiantarsi al suolo.

La tragedia è stata evitata grazie all'abilità del pilota, un 37 enne uruguaiano residente a Pacentro, (l'Aquila ), che è riuscito ad effettuare un atterraggio di emergenza.

L' elicottero trasportava cestelli di cemento destinati alla costruzione di un parco eolico. Il pilota, rimasto indenne, è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale per accertamenti. (ANSA).