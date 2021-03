Due pistole sequestrate dalla PS a Ponticelli

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Due pistole sono state sequestrate dalla Polizia al termine di un inseguimento condotto ieri mattina nel quartiere Ponticelli, periferia orientale di Napoli Gli agenti del Commissariato di zona hanno notato in via Luigi Crisconio alcune che, alla loro vista, sono fuggite.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale i poliziotti hanno bloccato un giovane che si era disfatto, lanciandola in un'aiuola, di una pistola "Beretta 92FS" con 8 cartucce.

Un secondo giovane è stato bloccato in un garage dove aveva tentato di nascondersi , ed è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo "Franchi-Llama" con 6 cartucce,. All' interno di un locale gli agenti hanno ritrovato una pistola "Bruni Beretta" a salve, con il tappo rosso .

I due fuggitivi : Federico Ottaiano e Mattia Ottaiano, cugini, di 23 e 18 anni, entrambi di Napoli , già denunciati in passato sono stati arrestati per porto abusivo e ricettazione di armi.

