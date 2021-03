Covid: Campania; oltre duemila contagi, 38 vittime

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Sono 2.016, di cui 538 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.182 tamponi molecolari processati: il tasso di incidenza resta sostanzialmente stabile, al 10,5 contro il 10,28 di ieri.

L'unità di crisi segnala 38 nuove vittime e 3.066 guariti. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 160, tre in meno di ieri, mentre resta invariato - 1.587 - il numero delle degenze ordinarie Covid. (ANSA).