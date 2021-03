Sicurezza: controlli dei Carabinieri a Fuorigrotta

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando il quartiere napoletano di Fuirigrotta nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio.

I militari della Compagnia di Bagnoli sono dislocati nei punti strategici della zona per posti di controllo.

Sono in corso perquisizioni alla ricerca di armi e droga. In volo anche l'elicottero del nucleo elicotteristi Carabinieri per monitorare eventuali movimenti sospetti (ANSA).