Lavoro: a Napoli la prima Casa dei Rider d'Italia

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Nasce a Napoli la prima (secondo quanto riferito dai promotori) Casa del Rider d'Italia. Lo spazio si trova all'interno della storica Galleria Principe di Napoli e vuole essere un luogo non solo di socializzazione e di ritrovo nelle pause tra una consegna e l'altra, ma soprattutto un luogo in cui i rider napoletani possono trovare consulenti per assistenza e informazioni sulle varie tipologie contrattuali attuate dalle piattaforme, informazioni su adempimenti fiscali e previdenziali, su apertura Partite Iva e assistenza legale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'associazione ''Napoli Pedala' e Inail Campania ed ha visto la collaborazione della NIdiL Cgil Napoli. ''Abbiamo pensato che Napoli avesse ormai la giusta maturità - ha detto Luca Simeone, presidente di Napoli Pedala - per un simile luogo che sarà spazio di connessione di queste competenze e sofferenze. Questo è solo un punto di partenza". ''L'impegno dell'Inail è fornire tutte le informazioni necessarie affinchè si lavori per evitare infortuni e malattie professionali - ha sottolineato Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania - Ormai questi lavoratori sono assicurati Inail da più di un anno e pertanto è necessario che abbiano piena capacità di tutti gli strumenti che noi mettiamo a disposizione.''. ''Passo quasi tutta la giornata per strada in attesa che mi arrivino le consegne da fare - ha raccontato Valentina, borsa in spalla in attesa di risaltare in sella - e i rischi maggiori sono proprio la sicurezza e la salute e soprattutto l'inverno è bruttissimo: ci sono state giornate in cui mi sono trovata ore e ore sotto la pioggia senza un appoggio nemmeno per andare al bagno, per mangiare''. ''Spesso questi lavoratori vivono una condizione di lavoro autonomo quando nella realtà è piuttosto complicato ravvedere tale autonomia - ha sottolineato Andrea Borghesi, segretario generale NIdiL Cgil nazionale - in queste ore è in discussione il passaggio al lavoro dipendente per la piattaforma Just Eat che se si concretizzasse sarebbe un segnale importantissimo che farebbe da apripista per tutto il settore''. (ANSA).