Terremoto avvertito anche in Campania, in corso verifiche

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - E' stata avvertita distintamente anche nei quartieri dell' area occidentale di Napoli , a Soccavo e a Pianura, ma anche in alcune aree centrali della città, oltre che Pozzuoli e nell' area flegrea, la principale delle due scosse di terremoto registrate nel primo pomeriggio in Adriatico. Segnalazioni giungono anche da altri centri della Campania come Giugliano.

Verifiche sono in corso per accertare eventuali danni ad edifici. Non si segnalano, al momento, danni a persone (ANSA).