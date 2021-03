Scuola: 'protagonismo studentesco' per combattere isolamento

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Dall'ambiente ai diritti della persona, dal contrasto alle diseguaglianze al femminicidio, dai corretti stili di vita alla legalità: questi alcuni dei temi affrontati nel corso della 'Settimana del protagonismo studentesco' promossa nel Liceo 'E. Pascal' di Pompei (Napoli), diretto da Filomena Zamboli. L'iniziativa ha previsto attività di formazione con il coinvolgimento di esperti di enti ed associazioni territoriali, visione di film e dibattiti.

"Siamo partiti dall'idea di protagonismo degli studenti e delle loro famiglie come elemento di positività specie in un contesto difficile come quello che stiamo vivendo per la pandemia - spiega Zamboli - crediamo come elemento di fondo nell'apprendimento guidato: avere dei buoni insegnanti non basta, ma è necessario avere studenti che collaborino e noi dobbiamo aiutarli in questa direzione raccogliendo le loro istanze". A parere della dirigente occorre confrontarsi sul tema della 'sostenibilità del vivere' nella fase che stiamo attraversando, una fase nella quale il dialogo è fondamentale.

"In sostanza - aggiunge Filomena Zamboli - occorre impegnarsi sul terreno espresso dal concetto di 'imparare' ma anche su quello sintetizzato dal concetto di 'educare', del trarre fuori perché non è sufficinete dare l'impronta".

La prima edizione della 'Settimana del protagonismo studentesco' si inserisce in un contesto che ha visto un costante dialogo tra docenti e alunni anche in altri momenti della vita dell'Istituto come l'elezione dei rappresentanti degli studenti, avvenuta a distanza stante le limitazioni imposte dal covid.

Il 'Pascal' conta quasi 1.500 alunni tra sede centrale di Pompei e sede distaccata di Sant'Antonio Abate. Nasce come Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, ma ora è anche Artistico, Coreutico, Linguistico e delle Scienze Applicate. I docenti sono 180 circa più 40 unità appartenenti al personale Ata. (ANSA).