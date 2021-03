Chiesa Napoli, aiutare piccole imprese con il credito

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - "Abbiamo avviato contatti con i maggiori istituti bancari perché suggeriscano soluzioni tecniche, facilmente praticabili in tempi ristretti, per giungere a una maggiore facilità nell'erogare credito a micro imprese, finalizzato al sostegno economico dei dipendenti e dei collaboratori, e spese fisse in questo periodo di transizione.

Attendiamo con fiducia dalle banche proposte concrete stipulando con loro appositi protocolli di intesa per sostenere l'accesso al credito del maggior numero di micro imprese". E' quanto annuncia, nella lettera inviata ai fedeli in occasione della Domenica delle Palme, l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia.

"Desideriamo fare tutto il possibile per aiutare tali imprese a sanare e superare quei piccoli ostacoli che talvolta impediscono l'accesso al credito", prosegue Battaglia.

"Come Chiesa, ci sentiamo chiamati a farci vicini affinché nessuno resti solo e a mettere in atto soluzioni che tendano alla promozione della cura e del bene comune. Possiamo farci prossimi, metterci accanto, accogliere e custodire la vita fragile e povera di tanti nostri fratelli e sorelle. Come comunità cristiana non possiamo non raccogliere il grido di dolore di tanti che soffrono e, nell'ascolto attento, siamo chiamati a dar loro voce chiedendo a tutte le istituzioni un passo in più", dice ancora l'arcivescovo. (ANSA).