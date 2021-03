Vaccini: Sputnik; De Luca, Agenzie si diano tempi rapidi

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - "Dopo settimane di confronto e di trattative è stato perfezionato l'accordo; nell'ambito del Piano regionale di immunizzazione entro l'autunno del 2021 di tutta la popolazione interessata, la possibilità di disporre di altri vaccini aggiuntivi a quelli distribuiti dal Commissario nazionale, consentirà una più certa e tempestiva programmazione e somministrazione del vaccino.In relazione al contratto firmato dalla Regione Campania per la fornitura di vaccino Sputnik".

"Il contratto firmato prevede l'immediata esecutività dopo l'approvazione dell'EMA o dell'AIFA. E' indispensabile, a questo punto, che le Agenzie di controllo si diano tempi rapidi di verifica e di decisione, adeguati alla gravità della pandemia.

Ringrazio l'Ambasciata Italiana a Mosca per il supporto fornito" aggiunge De Luca (ANSA).