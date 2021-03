Rapina da quasi 200mila euro in Poste del Casertano

(ANSA) - CASERTA, 26 MAR - Rapina da quasi duecentomila euro ieri sera all'ufficio postale di Succivo, nel Casertano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, i banditi - almeno tre dall'accento campano, con volto coperto e armati di pistola - hanno agito quando l'ufficio stava per chiudere, in un momento in cui tutti i cittadini-utenti erano ormai fuori. I malviventi hanno minacciato con le armi direttore e dipendenti, facendosi consegnare i contanti. Sono poi fuggiti facendo perdere ogni traccia. Il colpo è durato pochi minuti.

(ANSA).