Capostazione Eav travolto ed ucciso da un camion a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Un capostazione dell'Eav di 40 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, avvenuto in via Botteghelle a Napoli. Un operaio è rimasto ferito ed è ora ricoverato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione in zona, dove c'è un'area di smistamento dei convogli della Circumvesuviana, si stava procedendo ad una operazione di bonifica e pulizia. Opera affidata ad una ditta esterna all'Eav, l'Ente Autonomo Volturno che si occupa anche di trasporto pubblico.

Il camion, che era fermo, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso la corsa travolgendo alcune persone che erano dinanzi, tra cui il capostazione che è poi deceduto. Non si esclude che l'uomo, insieme con l'operario, possa aver tentato di fermare il mezzo venendo travolto dal mezzo fuori controll oe senza conducente. "Un incidente assurdo, qualunque parola è fuori luogo - dice il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio - solo sgomento. Per quel che vale non lasceremo senza sostegno materiale la famiglia". (ANSA).