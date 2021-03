Covid: lavoratori circhi e luna park in piazza a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Alcune centinaia di lavoratori dei luna park, dei circhi, del settore matrimoni e ricevimenti stanno manifestando davanti alla Prefettura di Napoli, in piazza Plebiscito, per chiedere la ripresa delle loro attività, ferme dal primo lockdown del marzo 2020.

La richiesta generale non è quella di ristori e risarcimento, giudicati del tutto insufficienti, ma di una ripresa "in sicurezza " del lavoro, secondo linee guida, a volte già applicate. Delegazioni dei manifestanti saranno ricevute dal prefetto Marco Valentini. (ANSA).