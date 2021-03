Covid: morto il procuratore aggiunto di Napoli Luigi Frunzio

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - Dopo diversi mesi di ricovero in ospedale a causa del Covid, quando sembrava che tutto stesse volgendo al meglio, è deceduto, in una clinica di Imola, il procuratore aggiunto presso la Procura di Napoli Luigi Frunzio.

Il magistrato, coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia, aveva 62 anni: lascia la moglie, Simona, e le sue bambine. Luigi Frunzio, aveva avuto altri due figli da un precedente matrimonio con la signora Margherita: Gaia, che ora è notaio, e Vincenzo. Entrambi sono stati molto vicini al padre, durante la sua drammatica malattia.

In clinica era stato trasferito qualche giorno fa: lì avrebbe dovuto iniziare la riabilitazione dopo essere stato dimesso a seguito della sua guarigione dal virus. Sono innumerevoli le indagini che il procuratore aggiunto e il coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha portato avanti insieme con i suoi magistrati, affiancato dal procuratore Giovanni Melillo. Molte hanno riguardano il clan dei Casalesi e l'infiltrazione della mafia campana nell'imprenditoria. Le ultime attività coordinate dal magistrato scomparso oggi all'età di 64 anni, hanno riguardato anche i tentativi della criminalità di organizzata di insinuarsi nelle amministrazioni pubbliche attraverso il voto di scambio. Anche l'"affare rifiuti" della camorra era finito nel mirino del procuratore aggiunto Frunzio. Di recente, sotto il suo coordinamento, la Procura Antimafia partenopea ha messo a segno, tra l'altro, il sequestro del cosiddetto "tesoro" del superboss ergastolano del clan dei Casalesi Michele Zagaria, composto da appartamenti, ville di lusso, società e centri benessere, per un valore di decine e decine di milioni di euro, individuato dagli inquirenti a Pitesti, in Romania. Luigi Frunzio, infine, fu il sostituto procuratore che, nel 1991, decise di archiviare l'inchiesta a carico di Diego Armando Maradona relativa alla presunta frode fiscale relativa ai compensi percepiti dal calciatore argentino durante i suoi sette anni di permanenza a Napoli.