Covid: postano sui social video di festa, in dieci nei guai

(ANSA) - SALERNO, 24 MAR - I carabinieri della stazione di Castelcivita (Salerno) e i militari della stazione Forestale di Ottati (Salerno) hanno identificato dieci persone che nello scorso fine settimana avevano partecipato ad una festa abusiva.

Si tratta del gestore del locale e di nove persone, tutte di età compresa tra i 40 ed i 25 anni.

Per tutti è scattata la sanzione amministrativa per inosservanza della normativa anti Covid. Stessa sorte è toccata al gestore del locale, per il quale è scattata anche la chiusura per cinque giorni. A tradire i partecipanti è stato un video postato sui social network e girato durante la festa organizzata in un agriturismo di Castelcivita. Nel video si vede un gruppo di ragazzi intenti a festeggiare in barba alle disposizioni anti Covid, senza alcun dispositivo di protezione individuale indossato e nonostante la "zona rossa". I militari, grazie all'attenta visione del filmato postato, sono riusciti a individuare i responsabili. (ANSA).