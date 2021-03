Covid: in Campania continua a calare curva contagi

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Continua a calare, in Campania, la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi, sono 2.045 su 21.120 tamponi molecolari esaminati i casi positivi. Se ieri l'indice di positività era pari al 10,29%, oggi scende al 9,68%.

Somo 52 i decessi (ieri 62) e 2.080 le persone guarite. In merito al report dei posti letto su base regionale, restano sostanzialmente stabili i posti letto occupati in terapia intensiva (oggi 179, uno più di ieri) al pari di quelli di degenza (oggi 1587 e ieri 1598). (ANSA).